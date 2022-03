MANHUAÇU – 11° BPM recebe reunião regional de Gestão de Desempenho Operacional

Na tarde desta segunda-feira, 07/03, aconteceu no auditório do 11° Batalhão de Polícia Militar a reunião mensal de Gestão de Desempenho Operacional (GDO) à nível regional.

A Diretriz de Gestão do Desempenho Operacional (GDO) foi criada no ano de 2015 com vistas a estabelecer uma metodologia científica de análise, indicação de respostas e ações para enfrentamento do fenômeno criminal e do grau de insegurança da população. Neste contexto, a metodologia se alinha às modernas práticas gerenciais de convergência de esforços para promoção da eficiência e qualidade do trabalho desenvolvido pela Polícia Militar buscando, sobretudo, contribuir para redução do crime violento e melhoria da sensação de segurança em Minas Gerais.

Estiveram presentes na reunião o Comandante da 12ª Região de Polícia Militar, com sede em Ipatinga, Coronel Lemos Dias, o comandante do 11° BPM, Tenente Coronel Luciano Reis, acompanhado de todos os oficiais da Unidade, dos comandantes das demais Unidades de Execução Operacional, 14° BPM de Ipatinga, Tenente Coronel Warley, 26° BPM de Itabira, Tenente Coronel Barcelos, 58° BPM de Coronel Fabriciano, Tenente Coronel Erbert, 62° BPM de Caratinga, Tenente Coronel André, 17ª Cia PM Ind de João Monlevade, Tenente Coronel Schuab e 21ª Cia PM Ind de Ponte Nova, Tenente Coronel Wanderson Diniz, além dos comandantes das 12ª Companhias de Meio Ambiente, Major Porto e Trânsito Rodoviário, Major Edenilson.

Também estiveram presentes na reunião a prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada, o presidente da Câmara de Manhuaçu, vereador Cleber Benfica, o diretor do presídio de Manhuaçu, Carlos Eduardo, a presidente da APAC, Dra Denise, o comandante da Companhia de Bombeiros Militar, 1º Tenente Flávio Mota e o presidente do COMSEP, Sargento Anísio.

Durante a reunião foram analisados os resultados operacionais obtidos pelas Unidades PM da 12ª RPM no primeiro bimestre de 2022, as comparando com as metas pactuadas, além de serem expostas as ações para as respostas aos problemas identificados.

O Comandante da 12ª Região de Polícia Militar, Coronel Lemos Dias, ressaltou os bons trabalhos realizados na região e disse que o “desafio de melhorarmos ainda mais os resultados operacionais na região é muito grande”, mas que “a sociedade conta com os nossos esforços”.

A prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada e o vereador presidente da câmara de Manhuaçu, Cleber Benfica fizeram uso da palavra para agradecer o trabalho que a Polícia Militar vem desenvolvendo em Manhuaçu que passou por um momento difícil com relação a homicídios e que estes trabalhos já vem dando muito resultado, graças ao empenho e dedicação do comandante do Batalhão, Tenente Coronel Luciano Reis, do Capitão Túlio comandante da 72ª Cia PM e toda sua equipe.