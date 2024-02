MANHUAÇU – 11º Batalhão de Polícia Militar realiza solenidade de promoção de sargentos

Na manhã desta sexta-feira, 09, foi realizada no pátio do 11º Batalhão de Polícia Militar a solenidade de promoção do Curso Especial de Formação de Sargentos, CEFS II 2023, o qual, a formatura ocorreu em 15/12/2023.

O CEFS foi criado com a finalidade de qualificar os militares tornando-os aptos a exercerem as atribuições do cargo de Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. O curso possui módulos presenciais e a distância, além de estágio supervisionado.

O evento veio coroar de êxito o esforço e dedicação dos concludentes do curso, sendo 32 novos Sargentos, sendo 27 do 11º BPM, 04 do Pelotão de Polícia Militar de Meio Ambiente e 01 do Pelotão de Polícia Militar Rodoviária. Os novos sargentos começam a exercer as funções na nova graduação, para levar uma segurança pública de ainda maior qualidade à população dos 24 municípios que compõem a área de responsabilidade do 11º Batalhão.

O evento contou com a participação do atual Comandante do 11º Batalhão, Tenente Coronel Luciano Reis e do futuro Comandante da Unidade, Tenente Coronel Flávio, além de oficiais, praças, funcionários civis e familiares dos formandos.

O Tenente Coronel Luciano Reis ressaltou a importância e a responsabilidade das novas funções que serão exercidas pelos militares e agradeceu à todos pela lealdade e pelos serviços prestados durante o período em que esteve à frente do 11º BPM, além de desejar sucesso aos formandos na nova graduação.