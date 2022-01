Manhuaçu – cena chocante de vídeo deixam as pessoas indignadas

Por Devair G. OLiveira

Manhuaçu por ser uma cidade do interior as pessoas sempre pensam que isso é coisa de outras cidades maiores, mas está aí diante de nossos olhos a violência, a diferença está na resposta rápida da PMMG que tem demonstrado um alto índice de prisões de ocorrências dessa natureza, e isso inibe um pouco os bandidos.

É aquela história as pessoas veem diariamente vídeos de violência semelhantes em outras cidades, mas imaginam que isso só acontece nas grandes cidades e quando um caso desses são mostrados, causam repercussão extremamente negativa e sem falar na sensação de insegurança.

“Solicito aos senhores, uma divulgação forte e maciça desta resposta rápida da PMMG, para que a comunidade perceba que somos uma tropa extremamente comprometida com a segurança de todos e que aquele que eventualmente se arrisca em praticar qualquer delito, principalmente esses que causam extrema repulsa, que pensem mil vezes porque não aceitamos” PMMG de Manhuaçu.

Veja o vídeo abaixo:

