MANHUAÇU – Discentes do C. F. de Soldados arrecadam 271 Kits de higiene pessoal para vítimas de violência doméstica.

Durante a última semana, os discentes do Curso de Formação de Soldados, CFSd, arrecadaram cerca de 271 kits de higiene pessoal que foram entregues à Patrulha de Prevenção a Violência Doméstica do 11º Batalhão de Polícia Militar e serão destinados às vítimas de violência doméstica e mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Na última sexta-feira, 16, aconteceu a entrega simbólica dos kits ao Sargento Ailton e Soldado Mariane, que compõem a Patrulha de Prevenção a violência doméstica do 11º Batalhão.

O evento contou com a presença de integrantes da rede de enfrentamento a violência doméstica do município de Manhuaçu, da Delegada titular da Delegacia da Mulher, Dra Adline Ribeiro, da Procuradora Geral da procuradoria municipal da mulher, Vereadora Mariley do Carmo, da Secretária de Assistência Social de Manhuaçu, Eleni de Jesus, da Conselheira Tutelar Nilma, do Projeto mulheres transformadas transformam mulheres representado pela Sra Josiane Vargas, além de demais oficiais e praças da Unidade.

“O material arrecadado ajudará muito as mulheres atendidas pela equipe, além de disponibilizar um atendimento mais humanizado as vítimas.”Ressaltou o Sargento Ailton, comandante da equipe PPVD do 11º Batalhão.