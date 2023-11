MANHUAÇU – Durante operação, PM apreende boa quantidade de drogas

Na noite de quinta-feira, 09/11, durante operação da Polícia Militar nos bairros Santa Luzia e Lajinha em Manhuaçu, as equipes policiais do Tático Móvel se depararam com um suspeito que aparentemente estava guardando entorpecentes próximo a uma calçada. Ao efetuarem a abordagem os militares localizaram com ele 07 buchas de maconha e 04 papelotes de cocaína.

Dando continuidade às diligências na residência do menor infrator foram localizados mais materiais ilícitos. Ao todo foram apreendidos 27 tabletes, 07 buchas e 01 porção de maconha, 90 papelotes e 01 porção de cocaína, além de materiais para ambalar os entorpecentes.

A PM apreendeu em flagrante o menor infrator, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material ilícito.