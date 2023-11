Manhuaçu, furtos e roubos preocupam comerciantes

Por Devair G. Oliveira

Nesta segunda-feira 30/10/23, diretores da ACIAMAR são recebidos no 11º BPM pelo capitão Túlio Gomes Santos, comandante da 72ª Cia que é responsável pelo policiamento dos municípios de Manhuaçu, Simonésia, Santana do Manhuaçu, Reduto, São João do Manhuaçu e Luisburgo.

Devido à preocupação dos comerciantes de Manhuaçu sobre furtos e roubos que tem acontecido na cidade, diretores da Associação Regional ACIAMAR, ouviu do capitão Túlio uma explicação da dinâmica policial empregada em Manhuaçu na prevenção de criminalidade.

A ACIAMAR se prontificou a somar esforços junto ao poder público na implantação de um sistema de monitoramento por câmeras que já está em andamento por iniciativa dos vereadores dos distritos de Manhuaçu, no esforço de complementar o orçamento do sistema, trazendo também para o centro de Manhuaçu.