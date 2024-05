MANHUAÇU: IMPORTANTE! PM PRENDE AUTOR DE LATROCÍNIO em Matipó

Desde que a PM tomou conhecimento do desaparecimento da jovem de 24 anos, intensas diligências foram realizadas pela Polícia Militar.

O autor foi preso no início da noite de hoje, terça-feira, 07/05, por equipes da PM, em um ônibus no Distrito de Ponte do Silva (Manhuaçu).

Após a divulgação do fato para a comunidade, a PM recebeu várias denúncias, e uma delas informava que um homem com as características semelhantes das que foram divulgadas teria sido visto em um ônibus que seguia de Luisburgo para Manhuaçu.

Após a PM efetuar sua prisão o indivíduo confessou o crime, mas não revelou a sua motivação. O autor é oriundo da Bahia e estava na região por conta do período de colheita de café.