MANHUAÇU – PM apreende menor e drogas

Equipes Tático Móvel e Gepmor, nesta segunda-feira, 19/09, de posse de um mandado de busca e apreensão para apresentação de um menor ao fórum, expedido pelo Poder Judiciário, deslocaram até ao bairro Santana.

No local foi feito contato com o menor, de 17 anos e seus responsáveis legais e dado ciência da ordem de apresentação, na oportunidade foram questionados sobre eventuais materiais ilícitos na residência, sendo informado pelo menor haver drogas no local.

Foram realizadas buscas e encontrados 03 tabletes e 02 buchas de maconha, 01 porção de cocaína, balança de precisão e R$50,00.

Materiais e menor infrator foram encaminhados ao Fórum e em seguida à Delegacia para demais providências.

Vale ressaltar que o menor possui envolvimento em diversas ocorrências de tráfico de drogas.