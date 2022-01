MANHUAÇU – PM intervém em ocorrência de indivíduo transtornado e armado com facão

Na noite deste sábado, 15, a PM foi acionada a comparecer na Rua Silas Pacheco, onde um indivíduo, visivelmente transtornado, estaria com um facão na mão, tentando entrar em uma residência e que ainda teria danificado um veículo.

No local ao perceber a chegada da primeira equipe policial, o autor que estava sentado na calçada se levantou e investiu contra os militares com o facão, momento em que um dos policiais efetuou um golpe de bastão contra o autor, contudo ele continuou investindo contra o outro militar, ocasião em que, para resguardar a sua integridade física e de terceiros efetuou um único disparo de arma de fogo contra o autor, que o atingiu na região da barriga.

Outra equipe policial militar chegou ao local e procedeu o socorro do autor ao Pronto Atendimento Municipal, onde foi atendido e encaminhado para o bloco cirúrgico.

O local dos fatos foi isolado, tendo a perícia realizado os trabalhos e recolhido uma

cápsula de cartucho .40 oriunda do disparo efetuado pelo militar.

Diante dos fatos, como determina a legislação militar vigente, o policial militar foi encaminhado para a sede do 11º Batalhão para as providências de Polícia Judiciária Militar, onde foi feito o despacho não ratificador do flagrante pelo Comando do Batalhão, em virtude do militar estar amparo pelas excludentes de ilicitude da legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.

PM prende autor de tentativa de feminicidio

Na manhã deste sábado, 15/01, a Polícia Militar foi acionada onde segundo informações uma mulher encontrava-se ferida dentro de sua residência, na Rua Celestino Pereira, centro de Santa Margarida.

No local, foi constatado pelos militares que a vítima de violência doméstica, uma mulher de 33 anos, tinha sido ferida por golpes de faca, sendo socorrida ao hospital local.

Após atendimento médico, foram constatados 03 ferimentos, 01 na nuca, 01 no pescoço e 01 na região do tórax. De acordo com o filho da vítima, de 10 anos de idade, o autor das lesões em sua mãe teria sido o ex-companheiro dela, e segundo testemunhas, o fato teria que iniciado com uma discussão durante a noite anterior.

A vítima e o autor têm registros anteriores de eventos envolvendo violência doméstica, sendo um no ano de 2020 em Santa Margarida e um mais recente em 2021 na cidade de Alto Caparaó. Em ambos os municípios foram realizadas visitas preventivas pela PM.

A vítima foi transferida para Manhuaçu onde passou por procedimentos cirúrgicos e se encontra estável.

A equipe da PM realizou diligências na tentativa de localizar o autor de 53 anos, que foi preso flagrante, ainda neste sábado na cidade de Amparo do Serra. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.