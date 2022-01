MANHUAÇU – PM prende autor de receptação e apreende material furtado

Nesta segunda-feira, 03, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de um furto de baterias ocorrido no bairro Lajinha.

No local, em contato com o solicitante ele relatou que haviam sido furtadas duas baterias de seu caminhão que estava estacionado na rua.

Através de imagens do circuito de câmeras foi possível visualizar o momento que o autor se aproxima e comete o furto. Momentos depois ele retorna em um veículo táxi e recolhe o material, que estava escondido. O condutor do táxi foi localizado e abordado e durante busca veicular foram localizadas dentro do porta-malas do veículo as duas baterias furtadas.

O autor da receptação disse desconhecer que o material seria produto de furto, que foi solicitado para uma corrida e o indivíduo deixou o material como garantia de pagamento.

Diante do exposto o autor de 49 anos e o material apreendido foram encaminhados a Delegacia para demais providências. O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado do Detran.