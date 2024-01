MANHUAÇU – PM prende autor de tráfico de drogas no Engenho da Serra

Nesta quinta-feira, 25, a Polícia Militar compareceu ao bairro Engenho da Serra para verificação de denúncia, oriunda do disque denúncia unificado, 181, dando conta que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas.

No local foi feito contato com o morador e durante as buscas foram localizadas 05 porções de cocaína, 25 munições intactas calibre 22, 01 munição calibre 44, 02 balanças de precisão.

Diante dos fatos, o autor, de 21 anos assumiu a propriedade das drogas e foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.