MANHUAÇU – PM prende autor de tráfico e apreende drogas, dinheiro, munições e arma de fogo

Durante Operação de Incursão no bairro São Vicente, nesta sexta-feira, 14, as equipes depararam com um indivíduo, já conhecido no meio policial, que ao perceber a presença das viaturas saiu correndo tentando fugir da abordagem, com a mão na cintura demonstrando estar portando algo.

Foi realizada a perseguição ao autor sendo ele encontrado em uma residência próxima na qual tentou se passar por morador, porém ele acabou assumindo que havia fugido dos militares.

Durante as buscas foi localizada escondida em cima de um muro 01 revólver calibre 32 tendo o autor assumido a propriedade da arma. Foram realizadas buscas também na residência do autor com apoio da equipe ROCCA e aplicação do cão de faro Aquiles, sendo encontradas 07 buchas de maconha, cocaína, balança de precisão, R$640,00, telefones celulares e munições.

Diante do exposto, o autor, de 18 anos foi encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido.