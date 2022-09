MANHUAÇU – PM prende autor e apreende drogas, munições e artefato explosivo

Nesta segunda-feira, 08/09, o Copom recebeu informações, através do 190 dando conta que um indivíduo estaria comercializando drogas em sua residência no bairro Nossa Senhora Aparecida.

No local foi feito contato com o denunciado e durante as buscas foram localizadas na residência 05 rádios comunicadores com carregadores, 02 balanças de precisão, 02 porções de cocaína, 01 granada e diversas munições de vários calibres.

Diante dos fatos o autor, de 22 anos foi encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.