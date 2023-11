Neste domingo, 19, os militares receberam informações dando conta de que uma mulher estaria praticando tráfico de drogas no bairro Santa Terezinha.

No local, os militares localizaram a denunciada e durante as buscas foram encontrados na residência 01 revólver calibre 32 com 05 munições, 01 pedra de cocaína, 59 buchas e 14 tabletes de maconha.

Diante dos fatos, a autora, de 26 anos foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências.