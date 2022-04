MANHUAÇU – PM prende autores de tráfico e apreende drogas e dinheiro

Nesta quinta-feira, 07, foi desencadeada operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário da comarca de Manhuaçu.

As equipes policiais deslocaram até a Rua Esperança, bairro Santa Luzia onde fizeram contato com o morador que foi informado da situação e disse não possuir nada de ilícito no imóvel, porém durante as buscas com apoio da equipe ROCCA e do cão de faro Aquiles foram localizadas 01 pedra de crack, balança de precisão, a quantia de R$1.641,00 e 02 barras de maconha.

Durante a verificação os militares levantaram informações que um indivíduo morador da Rua Santa Luzia poderia estar com mais drogas, uma vez que ele teria frequentado horas antes a casa que estava sendo vistoriada.

Os policiais deslocaram ao endereço e durante as buscas foram localizados 12 papelotes de cocaína, 01 bucha de maconha e diversos materiais para embalar as drogas.

Diante dos fatos, os autores de 22 e 18 anos foram encaminhados a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.