Neste sábado, 24, durante operação de incursão no bairro Nossa Senhora Aparecida, as equipes policiais depararam com três indivíduos na prática de tráfico de drogas.

Eles foram abordados e durante as buscas foram localizadas 36 pedras de crack, 06 buchas e uma porção grande de maconha, além de R$736,00.

Os dois autores, de 24 e 20 anos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material e o menor de 14 anos apreendido.