MANHUAÇU – PM procura por autores de homicídio no Petrina

No início da madrugada desse domingo, 11/02, a Polícia Militar foi acionada via 190, onde segundo informações na Rua Caiapós, bairro Petrina em Manhuaçu, um indivíduo havia sido atingido por vários disparos de arma de fogo.

Imediatamente equipes da PM chegaram ao local, onde se depararam com a vítima caída ao solo já sem vida.

A Perícia da Polícia Civil também compareceu ao local, constatando no corpo da vítima múltiplas perfurações na região toráxica e membros superiores, além de apreender 09 estojos percutidos e deflagrados de munição calibre 9mm e 06 projéteis de mesmo calibre.

Durante as diligências da PM, chegaram ao local parentes da vítima, que reconhecerem o corpo como sendo de um rapaz de 21 anos, morador do bairro Engenho da Serra em Manhuaçu e, que segundo informações estava envolvido com o tráfico de drogas.

Ainda segundo informações, ainda no sábado por volta das 20 horas, a vítima teria saído no carro de outros dois indivíduos. Tais indivíduos foram procurados pela PM e ainda não foram localizados.

Equipes da PM seguem em diligências a fim de identificar e prender os envolvidos neste crime. Denúncias podem ser realizadas via 190.