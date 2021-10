Nesta quinta-feira, 07, o Copom recebeu informação, através do 190, de que um veículo furtado na cidade de Espera Feliz no dia 02/10/2021 estaria em uma residência em Vila Formosa.

No local, o veículo foi encontrado com as placas de identificação trocadas.

Diante dos fatos o veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran.