MANHUAÇU – Polícia Militar age rapidamente e efetua prisão de autor de homicídio

Na manhã de sexta-feira, 15/07, a Polícia Militar foi acionada em razão de uma briga entre duas pessoas na Rua Francisco Fialho, bairro Baixada em Manhuçu, sendo que um dos autores teria sido lesionado por arma branca, do tipo faca.

Imediatamente a equipe policial militar realizou contato no local, visualizando o autor num beco, próximo à residência, momento em que foi realizada a sua prisão.

A vítima de 72 anos, já tinha sido socorrida para a unidade de saúde. Contudo não resistiu ao ferimento e o seu quadro evoluiu para óbito.

Segundo o autor, de 76 anos, ele agiu desta forma por ciúmes da sua companheira, o que motivou uma discussão entre ambos, sendo que, após começarem as agressões, o autor se apoderou da faca e golpeou a vítima uma única vez na região abdominal.

A companheira do autor declarou que ele é portador de distúrbio mental, esquizofrenia, e que não faz tratamento médico e psicológico.

A faca utilizada no crime foi apreendida e encaminhada, juntamente com o autor, até a delegacia de polícia para a lavratura do flagrante.