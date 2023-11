MANHUAÇU – Polícia Militar divulga ações de prevenção e repressão à furtos e roubos na área comercial

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da 72ª Cia do 11º Batalhão, desenvolve diariamente operações de prevenção à criminalidade voltadas para a área central/comercial do município de Manhuaçu a fim de inibir a prática de crimes contra o patrimônio, como furtos (subtração de coisa alheia sem violência) e roubos (subtração de coisa alheia com emprego de violência).

De janeiro a outubro de 2023, a PM ressalta a redução de 8,7% dos furtos e de 20% dos roubos ocorridos no município. Quanto aos registros dessas mesmas naturezas ocorridos especificamente na área comercial de Manhuaçu (Centro, Santo Antônio, Coqueiro, Baixada, Engenho da Serra e Bom Pastor) a PM constatou um aumento de 6,7% no registro de furtos e uma redução de 7% nos roubos.

Outra informação importante está relacionada ao impacto causado pela reincidência de autores de furtos e roubos. Para se ter uma ideia, no ano de 2023 em Manhuaçu, dois indivíduos foram identificados como autores de pelo menos 26 furtos, 13 cada um. Um deles foi preso em flagrante pela PM em uma oportunidade, mas logo voltou à liberdade; sendo preso novamente em flagrante pela Polícia Militar recentemente, e por enquanto ainda permanece em cárcere; o outro contumaz também foi preso recentemente em flagrante por equipes da PM e por enquanto também permanece preso. Além desses dois contumazes, a PM ainda cita o exemplo de um menor infrator de 16 anos que somente no ano de 2023 foi identificado como autor de pelo menos 03 roubos e 01 furto qualificado, sendo apreendido em 26/10 e encontra-se atualmente internado em Centro Socioeducativo. Isso claramente demonstra o esforço da Polícia Militar no combate a esses tipos de delitos.

Além desses dados, a Polícia Militar também enfatiza as ações de inteligência e operações desenvolvidas na área comercial do município. Durante o período de janeiro a outubro de 2023 foram realizadas 1.488 operações tanto preventivas quanto repressivas, 1.355 abordagens a pessoas suspeitas registradas, 90 prisões efetuadas em flagrante delito, 31 mandados de prisão cumpridos, 118 ocorrências com apreensões de drogas registradas, 02 apreensões de armas de fogo, além de diversos registros relacionados à trânsito, como 6.987 veículos abordados e 216 veículos removidos/apreendidos.

Importante frisar que a comunidade também pode contribuir nas ações de segurança, por meio de denúncias que podem ser realizadas via 190 ou Disque Denúncia 181. Outro modo de prevenção a esses crimes é a adoção de medidas de autoproteção por parte dos comerciantes, que aliadas ao policiamento com foco na prevenção, poderão inibir a ação de infratores e reforçar a segurança, tais como:

Manter as mercadorias longe das portas de vidro;

Investir na melhoria do sistema de iluminação;

Instalar câmeras de vídeo monitoramento e alarmes;

Reforçar as fechaduras e instalar barreiras de proteção para inviabilizar a prática do furto na modalidade ‘pescaria’.

Participar do grupo da rede de comércios protegidos, onde são transmitidas pela PM dicas de segurança e onde há uma interação diária entre comerciantes e Polícia Militar.

Por fim, a Polícia Militar enfatiza que as ações e operações são desenvolvidas de maneira científica, com análise estatística de dados e consequentemente com o foco às áreas de maior incidência criminal, e por conta disso, as operações na área comercial do município continuarão a acontecer de maneira intensificada, com a identificação e prisão de autores de crimes contra o patrimônio para garantir aos comerciantes e população em geral, maior tranquilidade e segurança.

Assessoria de Comunicação Organizacional / 11º BPM