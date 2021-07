Manhumirim: PM apreende drogas no bairro Mangueira

Na segunda-feira, 26/07, a Polícia Militar abordou um indivíduo recorrente na prática de tráfico de drogas e com ele foi localizada, após busca pessoal, uma porção de 25g de maconha.

Posteriormente, os militares se deslocaram até a casa do autor de 21 anos, no bairro Mangueira, onde foram localizados grande quantidade de entorpecentes, sendo 02 barras lacradas de maconha, 03 tabletes grandes de maconha e 01 pequeno pedaço também de maconha, 01 balança de precisão, 01 faca usada para cortar o entorpecente e pedaços de plástico com resquícios de maconha.

O autor foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 11º BPM