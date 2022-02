MANHUMIRIM – PM prende/apreende autores de tráfico e apreende drogas, dinheiro e um simulacro de arma de fogo

Neste domingo, 13, equipe da Patrulha de operações, deslocou até ao bairro Santa Rita para verificar informação relativa ao tráfico de drogas.

No local, com apoio da equipe de radiopatrulhamento foram abordados quatro indivíduos que estavam comercializando drogas na Rua João Vaz.

Foi solicitado apoio da equipe ROCCA com os cães de faro Aquiles e Kacau e durante as buscas foram encontradas 77 pedras de crack, 05 buchas de maconha, 09 papelotes e 01 pote com cocaína, 01 simulacro de arma de fogo e R$70,00.

Diante dos fatos, os envolvidos de 18, 17, 16 e 15 anos foram encaminhados a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.