Matipó prisão de dois autores de tráfico e apreensão das drogas

Ação conjunta entre PM, Ministério Público e Poder Judiciário

A Polícia Militar, após recebimento de diversas denúncias de moradores e oriundas do Disque Denúncia Unificado, 181, dando conta de que um indivíduo morador do bairro Exposição estaria realizando tráfico de drogas em sua residência elaborou um dossiê encaminhando ao Ministério Público e, após expedição de mandado de busca e apreensão por parte do Poder Judiciário, neste sábado 13/11, as equipes policiais deslocaram até a residência do denunciado.

Durante o cumprimento do mandado, com apoio da equipe ROCCA foram localizados 01 tablete e 02 porções de maconha, balança de precisão e R$ 372,00.

O denunciado não se encontrava no local, porém dois autores, de 24 e 21 anos, que estavam na casa portando drogas foram encaminhados a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.