Monlevade – PM da 17ª CIA IND, prende dois autores, apreende munições, dinheiro e Arma de fogo

No primeiro dia do ano, 20h40min, Rua José da Fonseca, Bairro Cruzeiro Celeste – João Monlevade/MG. Autores Masculinos, 27 e 36 anos. Durante patrulhamento, Policiais Militares depararam com um veículo nas proximidades do bairro Cruzeiro Celeste.

Procedida a abordagem, foi encontrado uma arma de fogo tipo pistola Pt G2C, de uso restrito.

Dando continuidade às diligências, foi encontrado munições de diversos calibres, R$ 2.382,00 em dinheiro e uma mira.

Os autores foram presos em flagrante, materiais apreendidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.

Materiais apreendidos

01 Pt G2C;

44 cartuchos 9mm;

02 cartuchos 44;

01 cartucho 38;

13 cartuchos 40;

R$ 2.382,00;

02 carregadores;

01 mira.

Polícia Militar de Minas Gerais: 248 anos! Compromisso com a segurança