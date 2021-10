MUTUM – PM desencadeia operação de combate ao tráfico de drogas com o cumprimento de dois mandados judiciais

Na manhã desta sexta-feira, 15/10, a Polícia Militar desencadeou operação de combate ao tráfico de drogas no município por meio do cumprimento de quatro mandados judiciais de busca e apreensão. As ações aconteceram no Distrito de Humaitá e na área urbana de Mutum, bairro Morro da Copasa e Nossa Senhora Aparecida.

No Distrito de Humaitá, a PM verificou denúncia de que um homem possuía uma arma de fogo em sua residência e a utilizava para ameaçar algumas pessoas na localidade. No local, após buscas, foi apreendido um simulacro de pistola.

No bairro Morro da Copasa, havia informações de que algumas pessoas estariam realizando tráfico de drogas na Rua Braz Pôncio. E após busca domiciliar, as equipes da PM conseguiram localizar 23 pedras de crack, 07 buchas de maconha, R$ 359,00 em dinheiro e 01 aparelho celular.

Nesta ação foram presos 02 indivíduos de 20 anos e uma mulher de 29, pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores. Na residência, dois adolescentes de 15 e 17 anos, também foram apreendidos; sendo que em desfavor do menor de 17 anos ainda havia um mandado de busca e apreensão para sua condução para internação em centro socioeducativo.

Neste mesmo bairro, com um autor de 28 anos foi localizado um aparelho de som automotivo, produto de furto ocorrido na cidade. Ele foi preso por receptação.

Já no bairro Nossa Senhora da Penha, durante incursão realizada pelas equipes policiais, foram abordados outros dois adolescentes de 16 anos, moradores de uma residência no Beco Paraná, onde havia denúncia da prática de tráfico de drogas, sendo realizadas buscas no local. As equipes conseguiram localizar 16 pedras de crack, R$ 78,00 em dinheiro e 01 balança de precisão.

No total a Polícia Militar prendeu 04 pessoas maiores de idade e apreendeu 04 adolescentes, todos por crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. Eles foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil em Mutum.