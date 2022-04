Operação Blowback termina com prisões e apreensões na Região de Manhuaçu

Na manhã da quarta-feira (27/4), as polícias Civil e Militar deflagraram a operação Blowback, no distrito de Alegria, em Simonésia, Zona da Mata mineira. Na oportunidade, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão domiciliar. Os suspeitos são investigados por uma tentativa de homicídio, ocorrida no dia 6 de março deste ano.

Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, celulares, rádio comunicador, maconha, crack, cocaína, balança de precisão, além de material para embalar drogas.

Em um dos endereços, a polícia não encontrou a investigada, mas apurou que ela estaria na cidade de Santa Bárbara. Após contatos com equipes policiais daquela cidade, a mulher foi localizada e presa.

A operação contou com a participação de dez policiais civis e 14 militares, sendo empregadas sete viaturas, além de dois cães farejadores. As investigações foram coordenadas pela Delegacia de Polícia Civil em Manhuaçu.

ASCOM-PCMG