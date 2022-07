Operação Dilúvio, visando combater o abuso sexual infantil em Manhuaçu prende suspeito

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, nesta quarta-feira (20/7), a operação Dilúvio, visando combater o abuso sexual infantil em Manhuaçu, na Zona da Mata. A ação foi desencadeada após denúncia formalizada pela mãe de uma vítima e, imediatamente, deu-se início à investigação. Com a determinação judicial, foram cumpridos mandado de busca e apreensão e de prisão temporária em desfavor de um homem, de 36 anos, proprietário de uma creche. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município para as medidas legais cabíveis e, em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional. A PCMG informa que a investigação tramita, sob sigilo, e orienta que caso haja outras vítimas, elas procurem a Delegacia da Mulher para o registro dos fatos ou denuncie pelo Canal Disque Denúncia – 181.