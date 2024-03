OPERAÇÃO JEREMIAS 23:24: PM prende no RJ líder de grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas em Manhuaçu

A Operação Jeremias 23:24 é desencadeada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro (SSINTE), Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro (BOPE) e Ministério Público de Minas Gerais em Manhuaçu.

O 11° Batalhão de Polícia Militar em Manhuaçu estava à frente das diligências dessa operação há vários meses, em conjunto com o MP, SSINTE e PMERJ, visando prender o chefe do tráfico de drogas que atuava no bairro Santana em Manhuaçu e outras localidades. As informações de inteligência davam conta que o criminoso, que consta na lista dos mais procurados de MG, estava foragido no complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, área conflagrada e faccionada do TCP (Terceiro Comando Puro), mas era acompanhado pela atividade de inteligência do 11º BPM.

Na madrugada desta quarta-feira, 06/03, com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da PMERJ o criminoso Eduardo Lourenço Marques, 4ª liderança mais procurada de MG, foi preso na Vila Pinheiro, Complexo da Maré. Uma mulher, esposa do criminoso, também foi presa durante a operação. Os militares apreenderam ainda 01 fuzil.

Por volta das 04h30min, as equipes da Ciaopesp-BOPE , infiltraram no terreno e foram recebidos por disparos de armas de fogo por parte de criminosos armados. Após reagirem a injusta agressão foi localizado um criminoso caído ao solo de posse de um fuzil. O indivíduo baleado foi socorrido ao hospital Getúlio Vargas e a equipe manteve a progressão até o local dos alvos e, ao chegarem no objetivo, lograram êxito em prender os seguintes criminosos.

Ocorrência sendo apresentada na 21ª Delegacia de Polícia no RJ.

O criminoso preso nesta operação responde na justiça por ser o mandante de diversos homicídios praticados em Manhuaçu, relacionados à disputa entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas.

24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra? diz o Senhor. (Jeremias, 23)