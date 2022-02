PCMG APRESENTA DETRANBOT: A NOVA FERRAMENTA DE ATENDIMENTO ON-LINE DO DETRAN-MG

O novo sistema utiliza inteligência artificial e orienta na realização dos serviços

oferecidos pelo Departamento de Trânsito

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), desde a manhã de quinta-feira (3/2), oferece aos cidadãos uma nova modalidade de atendimento on-line para quem busca pelos serviços de trânsito: o “DetranBot”. A nova ferramenta, inicialmente desenvolvida pelos servidores da Ciretran de Ponte Nova e utilizada na cidade, se estendeu para todo o estado de Minas Gerias devido aos bons resultados.

O assistente virtual do Detran-MG tem como objetivo orientar os cidadãos quanto ao procedimento para realização do serviço procurado, facilitando assim o acesso aos serviços que são totalmente on-line no site do Detran-MG, mas que por falta de informações, muitas pessoas ainda procuram a unidade de atendimento presencial para fazê-los. Assim, a nova ferramenta visa diminuir o tempo de espera para atendimento nas unidades presenciais, beneficiando aqueles que realmente precisam comparecer à uma unidade de atendimento para solicitar o serviço.

Para consultar o assistente virtual do Detran-MG, é necessário que o usuário cadastre no celular o número do DetranBot (31) 3314-5690, acesse o aplicativo WhatsApp e envie uma mensagem. O menu, com os temas disponíveis, será apresentado e o usuário poderá escolher a opção desejada, digitando em seguida o número do serviço pretendido. O assistente virtual informará o procedimento e o link direto da página no site do Detran-MG. A operação é feita em poucos minutos, podendo ser realizada a qualquer hora. Para utilizar o DetranBot, é preciso estar conectado à internet.

De acordo com o diretor do Detran-MG, delegado Eurico da Cunha Neto, “essa nova modalidade tecnológica é mais um investimento da PCMG na melhoria do atendimento ao cidadão, simplificando e agilizando a realização dos serviços e evitando que as pessoas saiam de casa, especialmente neste momento de prevenção ao contágio pela Covid-19”, destaca o diretor.

É importante ressaltar que a Polícia Civil de Minas Gerais não contata os cidadãos por meio de WhatsApp. Desconfie de qualquer forma de contato ou página na internet diferente das divulgadas no site do oficial do Detran-MG www.detran.mg.gov.br. O novo autoatendimento DetranBot soma-se a outros canais já disponibilizados pelo site do Detran-MG, como o Fale Conosco e o atendimento por telefone 155.

Por Detran-MG

Divulgação PCMG