PCMG APURA HOMICÍDIO EM SANTA MARGARIDA

Operação conjunta prende suspeito de homicídio em Santa Margarida:

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com apoio da Polícia Militar, deflagrou na data de hoje operação policial para prender indivíduo investigado pela prática do crime de homicídio na zona rural da cidade de Santa Margarida/MG. O crime ocorreu no dia 20/06/2021, circunstância em que a vítima foi atingida por diversas vezes com disparos de arma de fogo, sendo que um tiro foi na sua boca, o que ocasionou sua morte. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. Outros suspeitos ainda poderão ser presos, pois as investigações apontam a participação de mais outros dois indivíduos.

Participaram das investigações o delegado regional de polícia civil Dr Felipe de Ornelas Caldas, delegados Bernardo de Barros Machado e Breno Barbosa Itamar, além dos investigadores de Matipo , Santa Margarida e Manhuaçu.