PF combate crime de pornografia infantojuvenil na internet no Ceará

A Polícia Federal (PF) realiza (7) operação de combate à pornografia infantojuvenil na internet. Oito policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, em domicílios investigados em Fortaleza, no Ceará.

Durante as buscas, foram confirmados indícios de atuação do suspeito no crime, mas não houve flagrante de posse de material contendo a pornografia. O suspeito está sendo ouvido na sede da Polícia Federal no estado.

A ação da PF tem o objetivo de interromper a produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos envolvendo pornografia com crianças e adolescentes por meio de redes sociais na internet. Os agentes apreenderam celulares, documentos e outras mídias para dar início ao inquérito policial e detalhamento da atuação do suspeito investigado.

De acordo com a PF, investigações da chamada Operação Vigiai foram iniciadas com base em notícia que apontava que vários perfis em uma rede social atuavam ilicitamente para obter imagens e vídeos de pornografia infantojuvenil.

Por Agência Brasil – Brasília