PM apreende adolescente com mais de 80 barras de maconha em Santana do Manhuaçu

Na noite da segunda-feira, 10/07, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), apreendeu uma adolescente com mais de 80 barras de maconha, na MG 111, em Santana de Manhuaçu.

Durante operação de combate ao tráfico de drogas, militares abordaram um veículo ocupado por um casal, um conduto, de 33 anos, e uma adolescente, de 17 anos. Enquanto realizavam a conferência da documentação veicular, os policiais militares sentiram um forte cheiro de maconha e iniciaram buscas no automóvel, encontrando, no porta-malas, três caixas de papelão contendo 78 barras de maconha de mesmo tamanho e sete barras menores da mesma substância.

Segundo os policiais militares, o homem disse ser motorista de aplicativo e que foi contratado pela jovem para realizar uma corrida de Simonésia até Manhuaçu, afirmando também, que não tinha conhecimento que se tratava de droga, pois as caixas foram colocadas no porta-malas pela adolescente e um homem na cidade do início da viagem. A menor permaneceu em silêncio.

Suspeito, adolescente e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

MARA RUBIA PEREIRA - PMMG