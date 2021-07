PM apreende três armas de fogo em Alto Jequitibá

Na segunda-feira, 19/07, equipe da patrulha de operações de Manhumirim levantou informação sobre possível comércio de arma de fogo no Córrego Jacutinga, zona rural de Alto Jequitibá.

Foi feito contato com os militares de Alto Jequitibá tendo as equipes diligenciado até o local dos fatos, porém foram informadas que o autor teria se mudado para o córrego da Limeira. Já no córrego da Limeira, após várias diligências, localizaram a residência do denunciado que ao perceber a presença dos militares, pulou pela janela, caindo na lavoura de café, não sendo possível localizá-lo.

No imóvel foram localizadas 03 armas, sendo 01 espingarda calibre 32, 01 garruchão calibre 32 e 01 espingarda de pressão, além de 05 munições calibre 32, que foram apreendidas e encaminhadas a Delegacia.

Assessoria de Comunicação Organizacional - 11º BPM