O autor efetuou um disparo de arma de fogo no peito da vítima, que foi socorrida.

Autor foi preso pela Polícia Militar e arma de fogo apreendida.

REALIDADE DOS FATOS



SIMONÉSIA – PM prende autor de lesão corporal provocada por disparo de arma de fogo

Na manhã deste domingo, 20/02, a Polícia Militar tomou conhecimento que na Avenida Joaquim Vicente Alves, bairro Bonsucesso em Simonésia havia uma vítima alvejada por disparo de arma de fogo que estaria pedindo por socorro.

Em contato com a vítima de 23 anos, foi relatado que o autor também de 23 anos, seu amigo, teria vindo do Bairro São Francisco de Assis, em Manhuaçu, para visitá-lo em Simonésia e que ambos teriam feito o uso de cocaína, momento em que o autor passou a ter alucinação e ver outras pessoas na residência, tendo mirado na parede do imóvel e atingido a vítima na região torácica.

O autor foi localizado pela PM e confirmou o relato da vitima. Ele foi preso em flagrante delito e arma de fogo apreendida, e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.

A vítima foi encaminhada ao pronto atendimento e direcionada para o Hospital em Manhuaçu para os procedimentos médicos.