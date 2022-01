PM prende autores de tráfico, apreende menor, drogas, dinheiro e armas

MANHUAÇU

Nesta quarta-feira, 26, a PM recebeu informações dando conta da prática de tráfico de drogas em uma residência no bairro Santana.

No local, os militares foram atendidos pelo morador da casa. Os demais ocupantes da residência ao perceberem a presença policial tentaram fugir, porém foram contidos.

Durante as buscas com apoio da equipe ROCCA e do cão de faro Aquiles foram localizadas 11 buchas de maconha prontas para a venda e R$49,00.

Diante do exposto os quatro autores de 50, 37, 22 e 18 anos foram encaminhados a Delegacia juntamente com um menor de 16 anos e o material apreendido.

MANHUAÇU – PM retira mais uma arma de fogo de circulação

Nesta quarta-feira, 26, o Copom recebeu informação, através do 190, dando conta que havia um indivíduo armado no bairro Ponte da Aldeia, em um hotel.

Equipes do Tático Móvel e GEPMOR deslocaram imediatamente até o local, sendo o indivíduo localizado e abordado.

Durante as buscas foi encontrada em sua bolsa uma pistola calibre 380 sem registro, com 13 munições.

Diante do exposto, o autor de 34 anos foi preso e conduzido à Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.

LAJINHA – PM apreende arma de fogo no bairro Vale do Sol

Nesta quinta-feira, 27, a PM recebeu informação que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo na Rua Cedro, bairro Vale do Sol.

No local, a equipe deparou com o denunciado, que ao perceber a presença policial fugiu, subindo uma trilha e entrando em uma mata, não sendo possível localiza-lo. Ele deixou para trás um objeto no meio do mato.

Durante as buscas foi localizada uma arma de fogo, tipo revólver calibre 22 enrolada em uma camisa, sendo apreendida.

A PM segue em rastreamento para localizar o autor de 21 anos.