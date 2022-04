PM realiza reunião comunitária no bairro Bom Pastor – Manhuaçu

Nesta semana, o 11° Batalhão de Polícia Militar, por meio do Comandante do 3º setor da 72ª Companhia PM, Tenente Werner, realizou uma reunião comunitária com moradores do Bairro Bom Pastor.

Essa iniciativa faz parte de um plano de ação para aumentar a segurança do bairro, principalmente para a prevenção aos crimes contra o patrimônio como roubos e furtos.

Na oportunidade, o Tenente Werner transmitiu aos participantes as atividades que vem sendo desenvolvidas pela Polícia Militar no bairro, como o emprego constante da equipe da Base Comunitária Móvel, o que já surtiu efeitos positivos na redução criminal.

Também foi ressaltado pelo oficial a importância da adoção de medidas de autoproteção entre os moradores locais.

Na oportunidade, a comunidade aproveitou para repassar informações que poderão contribuir com as ações de segurança pública em seu bairro. Segundo o oficial, essa participação é fundamental, pois “quando comunidade e polícia trabalham em conjunto os ganhos são enormes para a segurança de todos.”

