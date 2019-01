PM recupera veículos em Iúna e Ibitirama

Na sexta-feira, 04/01/19, Os Policiais Militares de Ibitirama e Iúna recuperaram dois veículos que haviam sido furtados.

Por volta de 11h a equipe de Ibitirama foi solicitada pela vítima que relatou que um menor teria pegado sua motocicleta SUZUKI 125 de cor preta no dia 03/01 e tomado destino incerto. De posse de algumas informações, a guarnição realizou buscas pela ES 185 sentido ao Distrito de Santíssima Trindade e localizou o menor C. D. C. S. que confessou o fato e informou onde teria escondido a motocicleta. O veículo foi localizado e entregue juntamente com o autor na Delegacia de Polícia Civil.

Já por volta das 16h os Policiais Militares de Iúna receberam uma denúncia anônima e após prosseguirem ao local encontraram um FIAT UNO de cor branca estacionado. Após consulta, verificou-se que o veículo havia sido furtado na madrugada desta sexta-feira, 04/01 em Ibatiba. Com a autorização do Delegado, o carro foi entregue à vítima. Não há informações sobre a autoria do crime.

14º BPM ES