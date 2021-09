POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO NA ZONA RURAL DE SIMONÉSIA/MG

A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS, em ação coordenada pela 6º DELEGACIA REGIONAL DE MANHUAÇU/MG, por intermédio de sua DELEGACIA ADJUNTA DE CRIMES CONTRA A PESSOA, realizou na manhã do dia 21/07/2021, uma operação policial no Distrito de São Simão de Rio Preto, zona rural do município de Simonésia/MG, com o objetivo em realizar o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário nos autos do processo 0394.21-000063-1 que investiga um crime de homicídio que vitimou fatalmente AMILTON APARECIDO DE FREITAS em 05/12/2020.

Durante as diligências, foram arrecadados elementos importantes para a investigação criminal, os quais serão minuciosamente analisados dentro do inquérito policial.

Importante ressaltar que a 6º Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu/MG, se encontra sempre a disposição e empenhada na apuração de todos os crimes ocorridos em nossa região, buscando informações para a elucidação integral dos fatos, dando uma resposta adequada à sociedade quanto a gravidade dos crimes praticados.