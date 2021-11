Polícia Civil de MG em ação coordenada pela 6ª Delegacia Regional de Manhuaçu cumpre dois mandados de prisão

A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS, em ação coordenada pela 6º DELEGACIA REGIONAL DE MANHUAÇU/MG, por intermédio de sua DELEGACIA ADJUNTA DE FALSIFICAÇÕES E DEFRAUDAÇÕES, deflagrou operação policial para o cumprimento de dois Mandados de Prisão, um Mandado de Busca e Apreensão domiciliar e um Mandado de Busca e Apreensão de veículo, todos referentes à crime de ESTELIONATO.

Os indivíduos F.S.G e seu comparsa L.S.M. foram presos em 08/11/2021, após aplicarem vários golpes relacionados à compra e venda de veículos no município de Manhuaçu e região.

Os mandados cumpridos nesta data, são frutos de intensa investigação policial e são referentes a um veículo VW/GOL, que os indivíduos adquiriram mediante fraude. Após a vítima anunciá-lo no site Facebook os golpistas fizeram contato iniciando a negociação, sendo assim, por meio de falsos depósitos, o veículo foi entregue pela vítima para os autores, sendo o efetivo pagamento jamais realizado.

Além das prisões feitas, foram apreendidos com eles o veículo VW/GOL supramencionado, um veículo TOYOTA COROLLA (também produto de golpe) e diversos documentos relacionados à outros golpes praticados pela dupla.

A equipe da Delegacia de Defraudações alerta a população para tomarem cuidado ao negociarem veículos utilizando a internet para se resguardarem do recebimento do valor do veículo antes da entrega e do cumprimento das formalidades para comunicação de venda e transferência de propriedade junto ao Detran.

As investigações e a ação policial foram coordenadas pela Autoridade Policial Dr. Guilherme Mariano Caldeira Coelho e Inspetor Hernesto Francisco da Silva, sendo realizadas pelos investigadores de Polícia Victor, Luiz Guilherme, Bruno, Lucas e Ricardo.