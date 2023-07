Polícia Civil de Minas promove live para debater crimes contra crianças e adolescentes

Nesta quinta-feira (13/7), é comemorado o Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Para reforçar a data, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realiza um bate-papo, a partir das 10h, no canal oficial no YouTube (pcmgoficial), com o objetivo de apresentar, sensibilizar e mobilizar a sociedade sobre a violação dos direitos das crianças e adolescentes.

Serão abordados os desafios e as expectativas para esse cenário, além do trabalho da PCMG no enfrentamento dos principais crimes previstos no ECA e nas demais leis.

A live estará disponível pelo link:

https://www.youtube.com/live/UH-z3Q0Izno

ASCOM-PCMG