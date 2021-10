POLÍCIA CIVIL LOCALIZA ADOLESCENTE QUE ESTAVA DESAPARECIDA E PRENDE PEDÓFILO

A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM da 6ª Delegacia Regional de Polícia de Manhuaçu -MG, em apoio à Delegacia de Polícia Civil de Rio Vermelho – MG, obteve sucesso na localização da adolescente que estava desaparecida acerca de uma semana.

A Polícia Civil de Vermelho Novo, através do serviço de inteligência, conseguiu confirmar o local onde a adolescente estaria, ocasião em que equipes da Polícia Civil de Manhuaçu realizaram as diligências necessárias para localizá-la às margens da BR 262, na cidade de Martins Soares, e efetuar a prisão do autor A.J.C.S que estava com a adolescente desde o dia do seu desaparecimento.

A adolescente e o autor foram encaminhados à Delegacia de Plantão de Manhuaçu, onde a Autoridade Policial ratificou o flagrante do autor A.J.C.S, nos moldes do art. 241-B da Lei nº 8069/1990 (ECA).

A adolescente ficou sob a responsabilidade do Conselho Tutelar local para o devido encaminhamento aos responsáveis legais.

A Polícia Civil orienta que o envolvimento com crianças e adolescentes pode incorrer em crimes de grande repercussão, nos quais as sanções são rígidas. Em tempo, ressaltamos a importância dos pais e responsáveis em acompanhar o comportamento de seus filhos.

A Polícia Civil mantém o compromisso de coibir, com celeridade e rigor, todo e qualquer crime contra crianças e adolescentes.

As investigações policiais na cidade de Rio Vermelho foram coordenadas pela Autoridade Policial Dr. Viener de Souza Martins Júnior e realizadas pelos investigadores de Polícia: Leonardo Cesar da Cunha Leão, Silésia de Cássia Souza e os escrivães de Polícia: Thiago Novaes Miranda e Everton de Abreu Coura.

A ação policial na cidade de Manhuaçu foi coordenada pela Autoridade Policial Dra. Adline Ribeiro de Mello Rodrigues e pelo inspetor Hernesto Francisco da Silva, sendo realizadas pelos investigadores de Polícia: Lucas de Oliveira Garcia, Victor Neves Gomes de Oliveira, Cinthia Brandão da Costa Zem e Renata dos Santos Paula.

Coordenação: Chefe da 6ª Delegacia Regional de Manhuaçu, Dr. Felipe de Ornelas Caldas.