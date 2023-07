Polícia Civil prende 3 em Simonésia por adulteração e clonagem de veículos

Operação da PCMG mira esquema de clonagem de veículos

Com o intuito de combater os crimes de adulteração de veículos na região da Zona da Mata, a Polícia Civil realizou, na sexta-feira (14/7), operação para apreensão de veículos com suspeita de clonagem. Foram presas três pessoas e recolhidos automóveis e armas no município de Simonésia.

Durante a ação, foi recuperado um automóvel roubado no Rio de Janeiro, que apresentava adulteração de sinais identificadores. Também foi apreendido em Simonésia, no distrito de Alegria, um caminhão clone de um veículo regular que circula em Vila Velha.

Na mesma operação, foram recolhidas uma espingarda e uma pistola, encontradas na residência dos suspeitos das fraudes, sendo que as duas armas estavam sem registro.

Três pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e posse irregular de arma de fogo. Elas foram conduzidas à Delegacia Regional em Manhuaçu para a formalização dos procedimentos de polícia judiciária.

A operação foi realizada pela equipe responsável por investigação de defraudações, da Polícia Civil em Manhuaçu.

ASCOM-PCMG