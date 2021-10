Polícia Civil prende homem acusado de descumprir medidas protetivas contra sua ex-companheira

A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM da 6ª Delegacia Regional de Polícia de Manhuaçu/MG, efetuou na tarde de segunda-feira, dia 04/10/2021, o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de R. M. F., o qual foi denunciado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva por ameaçar sua ex companheira. De acordo com as investigações, o denunciado ao encontrar com sua ex companheira em um evento esbarrou o ombro dele nela, e ainda a ameaçou de agredi-la. Não satisfeito o denunciando efetuou várias ligações para a vítima e ainda estacionou seu veículo próximo a residência dela, mesmo após ter tomado ciência da Medida Protetiva. A vítima apresentou testemunhas que presenciaram os fatos, bem como “print” das ligações telefônicas. O inquérito policial foi concluído e a Delegada da Mulher, representou pela prisão preventiva do acusado. O denunciado então foi preso por força de prisão preventiva e, após os procedimentos para efetivação do cumprimento da determinação judicial, foi recolhido ao Presídio de Manhuaçu-MG, onde se encontra à disposição da justiça.

As investigações e a ação policial foram coordenadas pela Autoridade Policial Dra. Adline Ribeiro de Mello Rodrigues e pelo inspetor Hernesto Francisco da Silva e realizadas pelos investigadores de Polícia: Bruno Molino Leite, Cinthia Brandão da Costa Zem, Victor Neves Gomes de Oliveira e Renata dos Santos Paula.

A POLÍCIA CIVIL mantém o compromisso de coibir, com celeridade e rigor, todo e qualquer crime contra a mulher.