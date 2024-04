Polícia Civil prende mandante de homicídio em Manhuaçu

Na quarta-feira (17/4), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de ser o mandante de um homicídio, no dia 22 de fevereiro do ano passado, em Manhuaçu, na Zona da Mata.

De acordo com o apurado pela equipe que investiga os crimes contra a vida no município, no dia do crime a vítima estava deitada junto com a companheira, quando dois indivíduos encapuzados invadiram a residência e dispararam com arma de fogo contra a vítima, que ainda estava na cama do casal. Na ocasião, a Polícia Militar conseguiu abordar os executores, que tiveram sua prisão em flagrante ratificada pela Polícia Civil.

Em continuidade às investigações, foi identificado o mandante do crime, que buscava vingança por uma tentativa de homicídio que teria sofrido na semana anterior. Todos os envolvidos possuem passagens em crimes relacionados ao tráfico de drogas e correlatos, inclusive a vítima da retaliação.

Todos os suspeitos estão presos e à disposição da Justiça.

ASCOM-PCMG