Polícia Militar inicia Operação Férias Segura em Minas Gerais

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), iniciou na segunda-feira, 17/07, a Operação Férias Segura nos mais de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas, que são de sua responsabilidade, em todo o estado de Minas Gerais

O objetivo da operação é a prevenção de acidentes de trânsito neste período de férias, quando há um aumento considerável do tráfego, além de combater à criminalidade, com foco na apreensão de armas de fogo irregulares, prisão de foragidos da justiça e coibir o tráfico de drogas.

A operação contará com um efetivo de 1.200 militares nos mais de 100 pontos estratégicos com abordagens sistemáticas. Haverá um aumento das atividades das bitzes preventivas e repressivas, com a fiscalização e identificação dos condutores que fizerem uso de bebida alcoólica. Os policiais militares contarão com o apoio do etilômetro (bafômetro), radares e drones.

Para a segurança e tranquilidade durante a viagem, além da presença ostensiva da PMMG nas rodovias, é essencial que se planeje a viagem e tenha a documentação do veículo e do condutor em situação regular. O subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, major Gláucio, alerta para responsabilidade do motorista. “Orientamos que faça o seu planejamento de viagem, confira as condições de manutenção e documentação do veículo e, também, a documentação do condutor. Ao se deslocar, faça com antecedência, para que a viagem seja tranquila e segurança para todos”, orienta.

A Operação Férias Seguras termina na segunda-feira, dia 31 de julho.