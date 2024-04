POLÍCIA MILITAR REALIZA OPERAÇÃO CONJUNTA COM A POLÍCIA CIVIL E APREENDE MENOR ENVOLVIDO COM O TRÁFICO DE DROGAS EM RAUL SOARES

Na manhã de hoje, 04/04, militares do 62º BPM, do 14 Batalhão com sede em Ipatinga e também de policiais civis, realizaram uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão na cidade de Raul Soares.

A operação contou inclusive com o apoio com Cão farejador do 14 BPM, para realização das buscas.

Encerradas as buscas foram apreendidos os seguintes materiais:

60 pedras de Crack;

03 rádios de comunicação;

02 balanças de precisão.

Foi apreendido um menor de 17 anos que esta com mandando de internação, que será encaminhado para BH.

Ocorrência foi encerrada na delegacia de Raul Soares.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL DO 62º BPM