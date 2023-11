PONTE NOVA: Durante rastreamento a suspeitos da prática de crime de homicídio

Polícia Militar efetua a prisão de indivíduo por tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo no Bairro Nossa Senhora de Fátima/MG, em 08/11/2023 Hora 11h23, local Rua Coronel Emílio Martins, Ponte Nova/MG

Suspeito – Homicídio – sexo masculino, 18 anos; sexo masculino, 17 anos;

Autor – Posse Ilegal de Arma e Tráfico de Drogas, sexo masculino, 31 anos;

Vítima

sexo masculino, 20 anos;

Materiais apreendidos

01 Revólver cal. 38;

06 munições cal .38;

28 papelotes de substância semelhante a cocaína;

01 aparelho telefônico;

R$ 605,00 (seiscentos e cinco) reais em moeda corrente;

Sinopse

Nessa quarta-feira (08), a Polícia Militar de Minas Gerais, através da 21ª Cia PM Ind, compareceu ao campinho situado à Rua Coronel Emílio Martins, Bairro de Fátima, cidade de Ponte Nova/MG, local onde teriam ocorridos diversos disparos de arma de fogo e que poderia ser encontrado um indivíduo caído ao solo.

As denúncias descreviam, também, a identidade dos possíveis suspeitos de efetuar os diversos disparos contra a vítima antes de evadirem a pé do local.

Os policiais chegaram ao endereço descrito na denúncia e encontraram a vítima caída de bruços com diversos ferimentos provenientes de disparos de arma de fogo na região das costas e da cabeça.

Após acionado, o SAMU compareceu ao local e constatou o óbito da vítima.

Durante o rastreamento aos suspeitos, as guarnições receberam denúncias de que um indivíduo (sexo masculino, 31 anos) estaria de posse de uma arma de fogo comercializando entorpecentes na Rua Luiz Martins Soares Sobrinho, Bairro de Fátima.

Ao avistar a aproximação das guarnições o suspeito evadiu para o interior de sua residência, tendo sido abordado por um dos militares na cozinha e com ele localizada a quantia de R$ 605,00 (seiscentos e cinco) reais em moeda corrente. Os militares localizaram, ainda, dentro de um cano de esgoto uma sacola plástica contendo 28 (vinte e oito) papelotes de substância análoga a cocaína e 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, municiado com 06 (seis) munições, logo abaixo do telhado.

O indivíduo foi preso por tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Ponte Nova, juntamente com os materiais apreendidos.

As guarnições continuam em rastreamento dos envolvidos no crime de homicídio.

