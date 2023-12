PONTE NOVA: P.Militar prende indivíduo por tráfico ilícito de entorpecentes após tentar evadir de blitz de trânsito

Materiais apreendidos grande porção de material em pó semelhante a cocaína;

R$ 20,00 (vinte) reais em moeda corrente;

01 (uma) Honda CG;

Sinopse

Local Av. Artur Bernardes, Centro, Ponte Nova/MG. Na sexta-feira, 08/12/2023, a Polícia Militar de Minas Gerais, através da 21ª Cia PM Ind, durante a realização de uma operação destinada à fiscalização de motocicletas, avistou por meio de uma de suas guarnições uma motocicleta forçar ultrapassagem entre os veículos, tentando se desvencilhar da abordagem policial. Autor – sexo masculino, 23 anos;

Restando infrutífera a ação furtiva do condutor, que se encontrava vestido com uma camisa ilustrada com desenhos de folhas de maconha, abordado, este desembarcou da motocicleta e iniciou uma nova fuga, tendo arremessado uma sacola nas águas do Rio Piranga segundos antes de ser alcançado pelos militares, momento em que resistiu à prisão.

Depois de contido, a guarnição acionou apoio policial no intuito de procurar a sacola arremessada nas águas do rio, sendo acompanhada à distância por um dos militares, que percebeu o momento em que ela se prendeu numa das pedras exposta às margens do rio.

Encontrada a sacola, uma dos militares conseguiu recuperá-la e constatar em seu interior a existência de uma grande porção de material em pó semelhante a cocaína.

O autor foi preso, o material apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Ponte Nova/MG.

