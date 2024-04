PONTE NOVA: Polícia Militar prende homem com várias armas e munições

Materiais Apreendidos:

01 Carabina Puma Cal. 38;

01 Espingarda Rossi Cal. 28;

01 Espingarda Rossi Cal. 22;

01 Espingarda Espanhola cal. 20;

01 Caneta revólver cal. 22;

1 Pistola Beretta cal. 6.35;

520 munições cal. 22;

272 munições cal. 38;

50 munições cal. 20;

17 munições cal. 6.35;

02 carregadores da Pistola Beretta;

01 munição cal. 38 afundada;

128 munições deflagradas cal. 12;

24 munições deflagradas cal 38;

05 munições deflagradas cal. 20;

01 munição deflagrada cal 22;

124 espoletas cal 20;

02 Jet Loaders;

06 frascos contendo chumbo;

01 frasco contendo pólvora.

Sinopse:

Nessa Quinta (04), a Polícia Militar, cumprindo mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Copacabana, Rua Paulo Moreira Brandão, Bairro Copacabana, Ponte Nova-MG, com a finalidade de combater o crime de posse ilegal de arma de fogo e comercialização ilícita de armas de fogo no bairro, obtiveram êxito em apreender várias armas e vasto material, conforme descrito na lista de materiais apreendidos.

O autor de 51 anos foi preso em flagrante delito e encaminhado juntamente com as armas e os materiais apreendidos para a delegacia de polícia para demais providências.

