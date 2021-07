Prefeitura e PM inauguram ponto de apoio no Terminal Rodoviário de Manhuaçu

A Prefeitura de Manhuaçu e a Polícia Militar inauguraram na terça-feira (20/07) um ponto de apoio no Terminal Rodoviário Antônio Xavier. A sala servirá para que as guarnições da PM realizem o registro de ocorrências.

Estiveram presentes a Prefeita Imaculada; o Subcomandante do 11° Batalhão Major Schuab; representando o Comando da 72ª Cia o 1° Tenente Maxwell; 2° Tenente Werner, comandante do setor;Diretor da Rodoviária Fernando Chaves; do vereador Gilsinho, dentre outras autoridades e membros da comunidade.

O ponto de apoio para registro de ocorrências possibilitará que as equipes policiais militares permaneçam na região por um período maior durante os turnos, e com isso pretende-se prevenir a ocorrência de crimes na localidade.

A Prefeita Imaculada ressaltou a importância dessa instalação. “Para quem frequenta a Rodoviária é muito importante a instalação desse ponto de apoio, pois vai dar mais segurança ao usuário. Nunca se viu em Manhuaçu um parceria tão forte entre o Poder Público e a Polícia Militar, não poupando esforços para dar mais segurança a população”.

O Subcomandante do 11° BPM, Major Schuab, ressaltou a importância da parceria com a prefeitura municipal para melhorarmos a prestação de segurança pública na localidade.

“Queremos agradecer a Prefeita Imaculada e a Prefeitura de Manhuaçu em nome da Polícia Militar e de toda a população de Manhuaçu, por este ponto de apoio, onde a Polícia Militar vai estar mais presente, trazendo mais segurança ao usuário do Terminal Rodoviário. Eu tenho certeza que esse empenho da Prefeitura de Manhuaçu em prol da segurança do cidadão não vai ser em vão”.